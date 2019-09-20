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رياضة

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
الفنانه رانيا يوسف
الفنانه رانيا يوسف
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رأيه في إطلالة الفنانة رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة .

وقال منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " إن الفستان أصبح تريند، مشددا أن مصر تعاني من محاولات عديدة لتدميرها وهدم استقرارها خلال الفترة الحالية.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ "الأوكسديه".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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