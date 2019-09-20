الولايات المتحدة الأمريكية تصدر عملة أنور السادات الذهبية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تصميم الميدالية الذهبية لأنور السادات في حفل حضره أعضاء من عائلة السادات وعدد من الشخصيات كممثلين لمصر وذلك في غرفة النقد التاريخية في وزارة الخزانة الأمريكية.



وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال إسحاق دابا، الرئيس الوطني للجنة الكونجرس المعنية بميدالية أنور السادات: "لقد خاض الرئيس السادات مخاطر شخصية لا حصر لها لإنشاء مجتمع قائم على السلام والدبلوماسية حتى أن هذه الجهود قد كلفته حياته في النهاية."



ويتميز التصميم المنحرف (الرؤوس) بصور كبيرة ومثيرة لأنور السادات حيث تم تصميم التركيبة بحيث يتم نحت الصورة بطريقة الإغاثة المصرية القديمة، مع وجود الشكل الداخلي لسطح الميدالية وملامحها منحوتة على سطح الميدالية.



كما يصور التصميم الخلفي ذي الذيل نصب الجندي المجهول وقبر أنور السادات.