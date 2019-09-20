100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

شهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلاقة قوية وسط أجواء ساحرة، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، حيث حرص المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى لمهرجان الجونة السينمائي والمهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر والسيد عمرو منسي – الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى والسيد انتشال التميمي - مدير مهرجان الجونة السينمائى والفنانة بشرى رزة رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة والمدير الفني أمير رمسيس علي التواجد منذ اللحظات الاولي لبدء توافد الحضور الي السجادة الحمراء.



وشهدت السجادة الحمراء حضور النجوم يسرا وليلي علوي وإلهام شاهين ومني زكي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل وأحمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته وكنده علوش وزوجها عمرو يوسف و المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب ابو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشري وأمينة خليل و أحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا ورايا ابي راشد والنجم المصري العالمي مينا مسعود، وغيرهم.



الحفل حمل أجواء رائعة بداية من ديكورات المسرح والتي قدمها محمد عطية والإضاءة التي قام بتصميمها احمد المرسي واخراج الحفل الذي قدمه طوني قهوجي مرورا بأجواء السجادة الحمراء وتصميمها، وبدا الحفل بأغنية قدمها الفنان اكرم حسني وجاءت بعنوان "سيما".



ومن جانبه قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، إن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة تحمل الكثير من الطموحات والأهداف وإن كل يوم من التسعة أيام هى مدة المهرجان تحمل الكثير من المتعة من خلال تقديم الأفلام فى مسابقاته الثلاثة هى أبرز إنتاجات السينما العالمية والحاصلة على جوائز من كان وبرلين وفينسيا ولوكارنو وغيرها.



وأكد انتشال التميمى أن نجاح منصة الجونة لم يكن ممكنًا إلا بدعم العديد من الجهات التى وجه لها الشكر إضافة إلى أن المهرجان يشمل فعاليات حفل موسيقى بمشاركة 70 عازفا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى والاحتفال بمئوية إحسان عبد القدوس بتقديم مقتنياته لأول مرة.



أعلنت النجمة منى زكى من خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة عن اتفاقية من نوع خاص بين مهرجان الجونة واليونيسيف وبذلك باعتبارها سفيرة لليونيسيف وهي الاتفاقية التي تستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.



منح النجم المصري العالمي مينا مسعود، الفنانة المغربية نسرين الراضى جائزة مؤسسته الخيرية "EDA" ، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، أُسسها تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها "آدم"، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا.



وقال مينا مسعود إن هذه الجائزة تم تصميمها لتكرم الفنانين ذات الجنسيات المختلفة، وأنه سعد هذا العام بمشاهدة العديد من الأفلام المختلفة من كافة الثقافات، وتأثر بكل ما شاهده مؤكدا أنه وقع في غرام فيلم "أدم"، لانه يروي قصة للعديد من الاجيال من خلال ثلاث سيدات من شمال افريقيا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته واخواته وبالطريقة التي تربي عليها.



وشهد حفل الافتتاح منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة مي مصري وقدم لها الجائزة المخرج هاني ابو اسعد، فيما صعد أعضاء لجان تحكيم المهرجان علي المسرح وهم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، والمخرجة والمنتجة مى مصرى ، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى ، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى مكساج الصوت، والناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.



إضافة إلي رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، والمخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، والمخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، و المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" والممثلة التونسية درة زروق، واختتم حفل افتتاح مهرجان الجونة بعرض لفرقة مياس.