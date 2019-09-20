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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 -9- 2019.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
الذهب
الذهب
البهى عمرو
سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 20 - 9 - 2019، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم "الجمعة"، لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 691 جنيها للجرام بدون مصنعية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة، 20 - 9 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 20 - 9 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 789 جنيها
عيار 21: 691 جنيها
عيار 18: 592 جنيها
الجنيه الذهب: 5528 جنيهًا

سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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