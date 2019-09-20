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أصل الحكاية

أوصى بدفنه هنا.. المكان الحقيقي لدفن زين العابدين بن علي في السعودية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
الرئيس التونسي السابق
الرئيس التونسي السابق زين العابدين من علي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
كشف منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وصيته قبل وفاته بأن يدفن في مكة المكرمة.

وعبر صفحته على «فيسبوك»، قال «بن صالحة»: «الرئيس بن علي يتم حمل جثمانه اليوم إلى مكة لدفنه هناك مثلما أوصى».



وفي 12 سبتمبر الجاري تعرض الرئيس التونسي الأسبق لأزمة صحية، دخل إثرها إلى أحد مستشفيات جدة في السعودية، بحسب «بن صالحة»، إلى أن توفي أمس الخميس عن عمر ناهز 83 عاما.

ورحل بن علي، المولود في 3 سبتمبر 1936، بعد 9 سنوات قضاها في السعودية، عقب ثورة الياسمين في 14 يناير 2011، حيث كان أول الرؤساء العرب الراحلين عن مناصبهم، بعد انتفاضة الشعوب العربية فيما عرف بـ«ثورات الربيع العربي».

وتولى منصب رئيس الجمهورية التونسية في 7 نوفمبر 1987، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة، وظل في الحكم مدة 24 عاما.

واشترطت السلطات السعودية على الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عدم ممارسة أي نشاط سياسي، مقابل استضافته في 14 يناير عام 2014، وبناء على ذلك التزم الرئيس الراحل بالصمت.

فيما، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية الخميس استعدادها منح ضوء أخضر لدفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس، بحسب أحد المصادر برئاسة الحكومة لوكالة الأنباء التونسية، والذي أكد بدوره أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن «في أحسن الظروف».

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