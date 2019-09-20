محمد الخياط: مصر دولة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة.. فيديو

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر دولة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة، وأن الدول الخارجية تنظر لمصر على أنها بيئة جاذبة للاستثمار.



وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة، "صدى البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن هناك مشروعات كثيرة تم إنجازها فى مجال الطاقة،لافتا إلى أن مشروع بنبان تم من مؤسسات دولية لا تضع اى مخصصات مالية في أي مشروع إلا بعد الاطمئنان.



ونوه محمد الخياط، أن هناك مشروعات خاصة بالطاقة مستمرة لـ 25 عامًا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الداخلى أو الخارجي يتقدم بعمل مشروعات خاصة لإنتاج الكهرباء ويقوم بعد ذلك ببيعها لشركات أخرى.



وأشار محمد الخياط، إلى أن، الدولة المصرية وضعت خطة فى عام 2014 ، ليكون هناك 5 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء و لكن تم مد الخطة لـ عام 21 و22

