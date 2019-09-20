مدير أرامكو يكشف الأضرار الناجمة عن هجمات الدرونز

كشف المدير التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، اليوم الجمعة، معلومات جديدة حول الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى خفض إنتاج المملكة بنحو النصف.





ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط.





وقالت تقارير إن إنتاج المملكة انخفض بنحو 5.7 مليون برميل يوميا بعد هجوم السبت، والذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" شرق المملكة، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.





ومن جهته، تعهد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان باستعادة فاقد الإنتاج بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.





وتتهم واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية، من جهتها تنفي إيران تورطها.



