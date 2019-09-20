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تعليم

جامعة الأزهر تعلن موعد تسكين طلاب وجه قبلي في المدينة الجامعية بأسيوط

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:03 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل، بدء تسكين طلاب وجه قبلي في المدينة الجامعية بأسيوط، على أن يتم إعلان جدول تسكين الطلاب في وقت لاحق.

كما أعلنت الجامعة، أن غدا السبت هو موعد بدء تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات.
وأوضحت أنه تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالي :
* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد
* الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء
* الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس.
* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد .
* الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.
كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات.
كما أكدت أن الحالات الخاصة يتم تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت ٢١ سبتمبر الحالي.
وطالب رئيس الجامعة أبناءه من الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، حيث لن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن .

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