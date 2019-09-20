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أخبار البلد

قبل ظهوره في برنامجها.. ماذا قالت منى الشاذلي عن مينا مسعود

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:39 م
منى الشاذلي - مينا
منى الشاذلي - مينا مسعود
سارة يسن
نشرت الإعلامية منى الشاذلي صورة تجمعها بالممثل المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال تسجيل حلقة معه تعرض قريبا في برنامجها "معكم" على قناة CBC.

وعلقت منى الشاذلي على الصورة قائلة: "مينا مسعود فخورين بيك وبنجاح فيلم علاء الدين حول العالم.. مينا ابن مصر".

ويتواجد الممثل المصري العالمي مينا مسعود، حاليا في مصر للمشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وعبر متابعو منى الشاذلي عن حبهم لـ مينا مسعود، قائلين: "تمثيله رائع .. مبروك يا مينا على الفيلم.. عمل الفيلم حلو أوي برافو".

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