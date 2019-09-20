أهلي 2004 راحة من التدريبات بعد الفوز على طنطا

يحصل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ على راحة من التدريبات اليوم الجمعة، بعد فوزه أمس الخميس على فريق طنطا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



ويستأنف الفريق تدريباته غدًا السبت، استعدادًا لمباراته المقبلة أمام وادي دجلة، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، والتي يسعى خلالها ياسر ريان المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز والوصول للنقطة التاسعة.



ويمتلك فريق ٢٠٠٤ بالأهلي ٦ نقاط في رصيده، بعد تحقيقه الفوز في مباراتين، على بيراميدز ٤ – ١ ، وطنطا بنفس النتيجة، مسجلًا ٨ أهداف مقابل هدفين في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.



