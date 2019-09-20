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حوادث

مفاجأة .. والد وأعمام قاصر كرداسة يعترفون باغتصابها ومواقعتها جنسيا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:38 م
اغتصاب فتاة
اغتصاب فتاة
ندي حمودة - أحمد مهدي
اعترف والد الفتاة القاصر وأعمامها بالاعتداء جنسيا عليها وتصويرها عارية والتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة في جسدها.

وكانت فتاة قاصر اتهمت والدها وعميها بالتحرش بها واغتصابها عدة مرات وتصويرها عارية وتمكنت مباحث كرداسة من إلقاء القبض عليهم.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم سارة.ع، ١٥ سنة، بدون عمل، بتضررها من والدها وعميها الاثنين.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن الفتاة قررت بقيام والدها بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها.

كما اتهمت عمها بالتعدي عليها جنسيا وفض غشاء بكارتها منذ 9 أشهر، بينما قام عمها الآخر بمواقعتها جنسيا عدة مرات، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة وتمكنت من ضبط والد الفتاة عاطف ٤٢ سنة عامل وعمها عبد الله ٤٠ سنة سائق وسمير ٢٥ سنة خياط عمها الثاني.

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