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أخبار العالم

مفاجأة.. أمير قطر يتخلى عن إيران.. اعرف التفاصيل

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:54 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
رويترز
اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في لندن، اليوم الجمعة، حيث بحثا الجانبان الهجوم على منشأتي شركة أرامكو السعودية.

وعبر تميم وجونسون عن القلق مما وصفته لندن بسلوك إيران المزعزع للاستقرار واتفقا على ضرورة الحد من التوتر بالمنطقة.

وقال مكتب جونسون في بيان "رئيس الوزراء أبلغ تميم بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة إزاء وحدة الخليج وبأمن قطر القومي".

وأضاف "اتفقا على ضرورة انتهاء الحرب باليمن، كما ناقشا الهجمات الأخيرة على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المملكة العربية السعودية".

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