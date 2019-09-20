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برلمان

الحكومة: الانتهاء من إجراءات تحديد تعويضات لأهالي النوبة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:53 م
النوبة
النوبة
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لوضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين من أهالي النوبة، من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائي على رغبات المستحقين للتعويض.

وأشار إلى تلك الإجراءات تلهى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض أهالي النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان (1902)، وإنشاء السد العالي (1960)، لافتا الى لجنة التظلمات قامت بفحص 311 تظلما، استجابت فيها إلى ١٤٢ تظلما، ورفضت ١٦٥ تظلما، وأرجأت البت في أربعة تظلمات لحين الفصل في النزاعات القائمة بشأن مستحقي التعويض فيها.

وأشار، إلى أنه يجري إعداد تقرير عن أعمال اللجنة يقدمه وزير شئون مجلس النواب إلى الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتناول فيه ما تم من إجراءات وصولا إلى عدد المستحقين في كل نوع من أنواع التعويضات (ملكية مساكن واراضي – حق انتفاع بأراضي – مبالغ نقدية)، وسيتم تحرير مستندات الملكية، وحق الانتفاع، وصرف المبالغ النقدية بأسماء المستحقين للتعويض، لتسليمها إليهم في احتفالية تقام بهذه المناسبة التاريخية.

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