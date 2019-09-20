تفاصيل خناقة اتحاد الكرة وحسام البدري بسبب منصب حساس في جهاز المنتخب

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن أزمة نشبت خلال الساعات الأخيرة داخل الجبلاية حول ملف منصب مدير منتخب مصر الوطني.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تنصيب حسام البدري مديرا فنيا للفراعنة الكبار على أن يتم تكليفه باختيار الجهاز المعاون.



قال المصدر ذاته إن أحد أعضاء اللجنة الخماسية البارزين يرغب فى تولى محمد بركات منصب مدير المنتخب الأول وتحدث إلى نجم النادى الأهلي السابق بشأن ذلك والأخير رحب بالتواجد ضمن جهاز البدري المعاون.



لفت إلى أن أحد أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة طرح إسم إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق فى تولى مهام مدير المنتخب الوطنى ضمن جهاز حسام البدري.



وشدد على أن حسام البدري يدرس إلغاء المنصب من الأساس وعدم الإستعانة بأى عنصر لتولي المهمة والاكتفاء بمساعديه على أن يتولى مهام التواصل بين اللاعبين ومجلس الجبلاية بنفسه.



يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار سوف يدخل أولى معسكراته التدريبية يوم 7 أكتوبر القادم إستعدادا للمشاركة فى تصفيات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021.



