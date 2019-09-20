ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

داخل السيارة.. نيللى مقدسى تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:25 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ظهرت نيللي مقدسي في الصورة بإطلالة جذابة، داخل سيارتها حيث ارتدت تي شيرت أبيض كت، ونظارة شمس وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

علقت نيللى مقدسى على الصورة قائلة "وانتوا كيف كان نهاركن خبرونى".

يذكر أن أحدث أعمال اللبنانية نيللي مقدسي كان كليب جديدا لأغنية اختارتها من أرشيف الراحلة وردة الجزائرية بعنوان "حنين"، للشاعر عبدالوهاب محمد والملحن الكبير الموسيقار بليغ حمدي، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ، لتفاجئ متابعيها بأنّ جديدها إعادة إحياء الحنين إلى الفن الجميل على طريقتها الخاصة وبأسلوبها.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وكانت صورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.
داخل السيارة.. نيللى مقدسى تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة مثيرة.. نيللي مقدسي بملابس البحر فى بيروت

روج ونضارة حمراء.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. ومتابعيها: يا جمالو

بـ كت أسود ونظارة شمس بدون ميك اب.. هنا الزاهد فى إطلالة جذابة.. شاهد

بـ اطلالة جذابة .. الجمهور يتغزل فى ريهام ايمن على انستجرام

شاهد .. نيللي مقدسي تشعل إنستجرام من داخل سيارتها

بالأبيض والأسود.. نيللى كريم تتألق بـ إطلالة جذابة

ترشيحاتنا

هزم لاعب دولة الاحتلال .. محمد عبد الموجود يتوج ببرونزية الجائرة الكبرى فى الجودو

داخل السيارة.. نيللى مقدسى تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة.. صور

قصفتها السعودية ردا على هجمات أرامكو.. البوكمال أسيرة جميع أطراف الحرب السورية ومعقل الميليشيات الإيرانية

بعد ظهورها بفستان جريء.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

فشل ذريع لدعوات التظاهر.. الشعب يدعم السيسي: حسسنا بالأمان.. فيديو

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور