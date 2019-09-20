الملك سلمان: السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا الجمعة، بالرئيس الصيني شي جين بينج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وأكد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها.



من جانبه أعرب الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا خطيرًا لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية.



وأكد بينج على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها، مبديًا تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار امدادات النفط.



فيما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.