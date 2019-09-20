ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الملك سلمان: السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:08 م
الملك سلمان
الملك سلمان
قسم الخارجي
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا الجمعة، بالرئيس الصيني شي جين بينج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها.

من جانبه أعرب الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا خطيرًا لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية.

وأكد بينج على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها، مبديًا تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار امدادات النفط.

فيما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان: السعودية قادرة على التصدي للاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره

الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية.. اعتداء أرامكو يتسبب في تعطيل 5% من إمدادات النفط العالمية.. واشنطن تلقي باللوم على إيران وطهران تنفي.. إدانات عربية ودولية بالجملة

الهجوم على أرامكو يهز سوق الطاقة العالمي أبرز عناوين الصحف السعودية

أول تعليق رسمى من ملك البحرين بعد استهداف منشآت أرامكو السعودية

خادم الحرمين الشريفين: المملكة قادرة على التعامل مع الإرهاب.. 5 سيناريوهات لآثار ارتفاع النفط 20%.. أهم ما جاء بالصحف السعودية

العاهل السعودي يعلق مجددا على هجمات أرامكو

ترشيحاتنا

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

بعد ظهورها بفستان جريء.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

شاهد.. ماذا حدث داخل منشآت نفط أرامكو المتعرضة للهجوم

الجنسية الإسبانية تحرم فاتي من المشاركة في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كل إطلالاتها شفافة.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور