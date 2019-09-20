كواليس فوز فريق جامعة القاهرة بكأس العالم في ريادة الأعمال

تمكن فريق من جامعة القاهرة من الفوز بكأس العالم في مسابقة ايناكتس العالمية من بين 37 دولة منافسة حول العالم.



وكشفت مريم عبد اللطيف مدير المشروع الفائز لـ صدى البلد كواليس فوزهم بكأس العالم 2019 في مسابقة ايناكتس العالمية قائلة: إحنا ١٠٠ طالب من جامعة القاهرة جزء من حاجة اسمها ايناكتس ودي اكبر منظمة طلابية عالمية في أكثر من ٣٥ بلدا حول العالم و في ٥٢ جامعة في مصر بتهتم بريادة الأعمال الاجتماعية ودي بنعمل فيها مشاريع تهدف إلى تحسين حياة الناس في المجتمع.



وتابعت مريم: بنافس بعض بالمشاريع دي الأول مع ال ٥٢ جامعة داخل مصر في ال National competition و اللي بيكسب بيروح ال world cup عشان ينافس الجامعة الأحسن من كل بلد في ال ٣٧.



واضافت مريم: السنادي أحنا ايناكتس جامعة القاهرة كنا أول جامعة حكومية في مصر تكسب ال world cup وهي بتمثل مصر ضد كندا و أمريكا وألمانيا والهند وغيرهم كتير في silicon valley, America





وأوضحت مريم سبب فوزهم قائلة: عملنا فوط صحية خالية من البلاستيك ١٠٠٪ للسيدات في المناطق الفقيرة فى الأرياف أرخص من اي بديل في السوق لأنهم أصلا مش بيكون معاهم سعر الفوطة اللي شركات زي P&G أو غيرها بتبيعها.



وتابعت مريم: تمكنا من الاستعانة بمجموعة من السيدات من نفس القري الفقيرة دي وعلمناهم يعملوها ويبيعوها و يسوقولها ويكسبو منها عشان يبقي مصدر دخل ليهم.



وأضافت: كررنا الموضوع ده في أكتر من ٩ قري في مصر و السودان و البلاد الفقيرة في جنوب افريقيا وربطناهم ببعض، ده غير اننا من خلال مشروع تاني قدرنا نقلل النفايات الإلكترونية في مصر ب ٨ أطنان في سنة واحدة.



واختتمت مريم قائلة: إحنا في ايناكتوس جامعة القاهرة اشتغلنا اكتر من ٢٠ الف ساعة السنادي وسافرنا فوق ال ١٠ الاف كيلو جوه مصر عشان نقدر نأثر في حياة الناس دي.