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فن

صورته توجع القلب.. نبيل الحلفاوي يعلق على وفاة الطفل الزملكاوي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:13 م
صدى البلد
سعيد فراج
علق الفنان نبيل الحلفاوي، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، على حادث إنقلاب سيارة جماهير الزمالك، الذي أدى إلى وفاة طفل مشجع للنادي الأبيض.

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريدته على تويتر قائلا: «البقاء لله.. صورة الطفل يا حبيبي توجع القلب. ربنا يشفي الأب ويصبر أهله».

وتعرضت إحدى السيارات الناقلة لجماهير الزمالك إلى ستاد برج العرب لحادث أدى إلى انقلابها على الطريق، وتعرض ركابها لبعض الإصابات.

وتداول بعض رواد السوشيال ميديا، وعلى رأسهم، أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد للزمالك السابق، أنباء عن وفاة طفل في الحادث يدعي "أدهم"، وإصابة والده باصابات خطيرة.

وتقام حاليا مباراة الأهلي والزمالك في اطار السوبر المصري، بحضور جماهيري بنحو 10 آلاف متفرج في ستاد برج العرب.

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