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فن

أواجه المجتمع إزاي.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تأخر الزمالك

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:01 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
سعيد فراج
علقت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على تويتر، على مباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك المقامة حاليًا، والمتقدم فيها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأبيض حتى الدقيقة 90.

وكتبت ياسمين الخطيب في تغريدتها على تويتر قائلة: «الله يخرب بيوتكم بيت بيت.. أنا هواجه المجتمع إزاي الفترة اللي جاية».

ويلتقي النادي الأهلي بطل الدوري، مع النادي الزمالك بطل الكأس، في كأس السوبر المصري، بحضور جماهيري بنحو 10 آلاف متفرج في ستاد برج العرب.

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