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رياضة

شاهد.. لاعبو الزمالك يخرجون من أرض الملعب ويرفضون استلام الميداليات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:21 م
صدى البلد
نور عادل - أحمد هاني
توج النادى الأهلى بلقب السوبر وحقق فوزا على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

وخرج لاعبو الزمالك عقب نهاية المباراة دون استلام الميداليات الفضية، كما شهدت منصة التتويج غياب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

بدأ اللقاء بضغط هجومى ومرر شيكابالا كرة إلى حمدي النقاز نجحت دفاعات الأهلي فى إبعادها إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد مجدى أفشة كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وترتد إلى منتصف الملعب.

أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجاي وحسين الشحات فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.

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