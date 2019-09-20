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رياضة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي بالسوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعبين المصابين من مباراة سموحة المقرر إقامتها الاثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية: "محمود متولي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وستكون هناك صعوبة في لحاقه بمباراة سموحة المقبلة".

وأضاف: "عمرو السولية يعاني من الإصابة بشرخ في وجه القدم، وسيجري أشعة غدا السبت، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة سموحة، من عدمه".

وتابع: "ياسر إبراهيم يعاني من الاصابة في عضلة السمانة، وسيتم تحديد موقفه من مباراة سموحة، خلال الساعات المقبلة".

وفاز الأهلي قبل قليل على الزمالك وتوج بكأس السوبر وشهدت المباراة خروج الثنائي متأثرين بالإصابة.

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