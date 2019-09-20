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رياضة

محمود الخطيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد حصد لقب السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي الشكر والتحية لجماهير النادي الوفية التي زحفت خلف فريقها إلى استاد الجيش ببرج العرب، وساندته حتى نهاية المباراة، وكان لها الدور الأكبر في تحفيز اللاعبين واستنفار طاقتهم للفوز بكأس السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

وأشاد محمود الخطيب بالسلوك المتميز لجماهير الأهلى خلال اللقاء، مؤكدا أنها ستظل القاسم المشترك في كل بطولات النادى والداعم الأكبر لناديها مثلما كانت على مدار تاريخه الطويل.

وكان الأهلى نجح في التتويج ببطولة السوبر للمرة الـ11في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت اليوم علي استاد الجيش المصرى ببرج العرب.

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