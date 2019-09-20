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مرأة

سعره بقيمة سيارة.. فستان ميجان ماركل في حفل زفاف صديقتها..صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:29 م
ميجان ماركل والأمير
ميجان ماركل والأمير هاري
نهى حمدي
ظهرت دوقة ساسكس "ميجان ماركل" إلى جانب زوجها الأمير "هاري " بإطلالة سوداء ساحرة، وذلك في أثناء حضورها حفل زفاف مصممة الأزياء "ميشا نونو" المقام في روما.

وارتدت دوقة ساسكس فستانها الأسود المرصع بفصوص ذهبية من دار أزياء "فالنتينو" وبلغت قيمه 8900 جنيه إسترليني أي ما يعادل 13.500 دولار أمريكي، نحو 222,750 ألف جنيه مصري بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الفستان المصنوع في إيطاليا عبارة عن طبقتين، "السفلية" عبارة عن كت، و"أعلاها" طبقة أخرى من الشيفون المزخرف بالترتر والذهب وأكمام منفوخة، واعتمدت في تسريحة الشعر على الشعر المرفوع واكتفت بحلق ذهبي فقط.

فيما ارتدى الأمير هاري بدلة سوداء كلاسيكية، وتعتبر "ميشا نونو" هي صديقة مقربة للأمير هاري وميجان، كما حضر حفل الزفاف عدد كبير من المشاهير والأمراء وأبناء الرؤساء من بينهم إيفانكا ترامب.
سعره بقيمة سيارة.. فستان ميجان ماركل في حفل زفاف صديقتها..صور
سعره بقيمة سيارة.. فستان ميجان ماركل في حفل زفاف صديقتها..صور
سعره بقيمة سيارة.. فستان ميجان ماركل في حفل زفاف صديقتها..صور
سعره بقيمة سيارة.. فستان ميجان ماركل في حفل زفاف صديقتها..صور

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