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رياضة

ياسر إبراهيم: تعاهدنا على الفوز بالسوبر وأوفينا بالوعد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بنجاح الفريق في التتويج بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك 3- 2 اليوم.

وأضاف "ابراهيم"، أن الفوز بالبطولة تبقى مجرد بداية لتحقيق المزيد من الألقاب هذا الموسم وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الاحتفال بالبطولات على كافة المستويات.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي عقدوا العديد من الجلسات فيما بينهم قبل المباراة وتعاهدوا على ضرورة الفوز بكأس السوبر ليكون ضربة بداية مثالية للموسم الجديد والحمد لله اوفينا بالوعد.

وقال مدافع الأهلي إن كل لاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية اليوم، وأثبتوا جاهزيتهم واستعدادهم الجيد للمباراة، وهو ما يؤكد أن الأهلي سيخوض الموسم الجديد بحثا عن الفوز بجميع البطولات.

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