إخواني يعترف بنشر فيديوهات لمظاهرات قديمة.. تسجيل صوتي

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيلا صوتيا لأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يعترف فيه بنشر فيديوهات مظاهرات قديمة بزعم أنها مظاهرات حية ومباشرة الآن.



وأكد الإرهابي أن شباب جماعة الإخوان الارهابية يرسلون له فيديوهات لمظاهرات قديمة.



وعلق الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الاخوان ينفذون خطة من أجل الترويج إلى النزول في مظاهرات".



وتابع عمرو أديب:" لا علاقة بتحركات وخطط الإخوان بفيديوهات المقاول محمد علي، ومحمد علي مُساق من الإخوان من اليوم الأول لتنفيذ خططهم".



