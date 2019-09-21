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حوادث

اخبار الحوادث.. القبض على نجل سعد الكتتاني.. وتفاصيل ذبح زوجين فى الفيوم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:20 ص
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
اسلام مقلد
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم وغيرها من الاخبار الأخرىن وحرصا من موقع صدى البلد نقدم موجزا لأهم تلك الأخبار.

تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر
سيطرت حالة من الحزن علي أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجهما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شابان ونزيف في المخ.. تفاصيل سقوط فتاة من الطابق الخامس بدمياط الجديدة
فوجئ سكان منطقه 27 بمدينه دمياط الجديدة بإلقاء فتاه بالعقد الثانى من عمرها من نافذة وحدة سكنيه باحدى العمارات ووقعت على الارض مصابة بكسور وكدمات ونزيف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصريين ادولهم درس .. قناة الشرق تلحق بـ مكملين بعد فشلها فى حشد المواطنين للتظاهر
فشلت قناة الشرق الإخوانية والتي تبث من تركيا فى حشد المواطنين للتظاهر ضد مؤسسات الدولة فى مصر من خلال استطلاع رأى عبر صفحتها الرسمية حيث اظهر الاستطلاع ان 73 % من المصريين رفضوا النزول الى الشارع والانسياق وراء دعوات الجماعة الارهابية مما يؤكد وعى المصريين بالمؤامرات التى تحاك لهم .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 اكتوبر
القت الاجهزة الامنية القبض على ضياء محمد سعد الكتاتني ٢٢ سنه مقيم في ٦ اكتوبر، اثناء الدعوة لمظاهرة اخوانية. وهو نجل الإخواني سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب إبّان فترة حكم جماعة الاخوان الارهابية لمصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ 24 قطعة سلاح.. سقوط طرفي خصوة ثأرية بأسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 24 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت طرفى خصومة بأسيوط، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف أطراف الخصومات والنزاعات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصنع متحرك.. ضبط شاب بحوزته كمية مهولة من المواد المخدرة بأسيوط
تمكنت مباحث قسم ثانِ أسيوط برئاسة المقدم أحمد بكر رئيس المباحث من ضبط شاب وبحوزته ١٣ تذكرة بودرة و٥ حقن أفيون و٥٠ جرام بانجو و٥ قطع حشيش و٥ طلقات خرطوش عيار ١٢ و ١٣ زجاجة Riv+ يأتى ذلك في إطار خطة الأجهزة الأمنية في مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مذبوحان فى صالة الشقة.. التفاصيل الكاملة لقتل زوجين الفيوم
سادت حالة من الرعب والفزع بين أهالى مساكن حى جنوب بمدينة الفيوم، عقب مقتل زوجين مسنين عثر على جثتيهما مذبوحين داخل شقتهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تماثيل وأحجار وسلاح.. تفاصيل ضبط تاجرى الآثار في الجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة بحوزتهما 10 قطع أثرية بقصد الاتجار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انتقاما لابنها.. زوجة تطعن طفلة زوجها بعمود شيشة بشبرا الخيمة
تعدت ربة منزل بـ عمود شيشة على ابنة زوجها طفلة بالصف الخامس الابتدائي في شبرا الخيمة بالقليوبية تم نقل الطفلة إلى المستشفى مصابة بإصابات بالغة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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