إطلالة غريبة لـ ريهام عبد الغفور ثاني أيام أفتتاح مهرجان الجونة

نشرت الصفحة الرسمية لحفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الثالثة لعام 2019، صور للنجمات ثاني أيام المهرجان وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بإطلالة غريبة، مرتدية فستانا أزرق مكشوف الصدر، ويمتلئ بالفرو الأزرق حتى نهاية الفستان.



