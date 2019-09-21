إطلالة غريبة لـ ريهام عبد الغفور ثاني أيام أفتتاح مهرجان الجونة

نشرت الصفحة الرسمية لحفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الثالثة لعام 2019، صور للنجمات ثاني أيام المهرجان وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بإطلالة غريبة، مرتدية فستانا أزرق مكشوف الصدر، ويمتلئ بالفرو الأزرق حتى نهاية الفستان.
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.