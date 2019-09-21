هاني حتحوت يكشف سر انسحاب لاعبي الزمالك من استلام فضية السوبر.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سر رفض لاعبي الزمالك استلام الميدالية الفضية بعد الخسارة من الأهلي في مباراة السوبر التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب هو حدوث مشادة بين مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي.



وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مشادة حدثت بين مرتضى منصور ومحمد مرجان في المدرجات ولذلك قرر مرتضى منصور عدم قيام الزمالك بالحصول على الميدالية الفضية.



https://www.youtube.com/watch?v=u_CNRFGuS5A