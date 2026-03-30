2300 دارس يؤدون اختبارات رواق القرآن الكريم للكبار بالجامع الأزهر

تواصلت اليوم فعاليات الاختبارات التتابعية لدارسي رواق القرآن الكريم للكبار بالجامع الأزهر الشريف للوقوف على مستوى الدارسين ومدى تقدمهم في الحفظ، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وسط منظومة متكاملة وأجواء يسودها الانضباط، ​تحت رعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر .

​وقد أجريت الاختبارات بإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ومتابعة ميدانية حثيثة من الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، للتأكد من سلاسة الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام الدارسين والدارسات.



​شهدت لجان الاختبارات اليوم إقبالًا لافتًا، حيث تقدم لأداء الاختبارات ما يقرب من ٢٣٠٠ دارس ودارسة برواق القرآن الكريم للكبار. وتأتي هذه الاختبارات لتقييم مستوى التحصيل وضمان جودة الحفظ والتمكين لدى الدارسين وفقًا للأنظمة المرنة التي يتيحها الرواق، والتي تهدف إلى التيسير على الدارسين ومراعاة ظروفهم المختلفة، وتشمل: نظام حفظ القرآن الكريم في عام واحد إلى الخمسة أعوام.

​وتهدف هذه الاختبارات التتابعية التي تُجرى بنظام اللجان الشفهية والمتابعة الإلكترونية، إلى التأكد من إتقان الدارس لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وضمان رسوخ الحفظ في الصدور ومدى تقدمهم في الحفظ وفق الأنظمة والمناهج المقررة، تماشياً مع رؤية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في نشر حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته تلاوة صحيحة.

​وقد أشاد الدارسون والدارسات بحسن التنظيم ورعاية قادة الأزهر الشريف لهذا الرواق المبارك، معبرين عن امتنانهم لإتاحة الفرصة لهم لحفظ القرآن الكريم وتعلمه داخل رحاب الجامع الأزهر العريق.