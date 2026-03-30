قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

2300 دارس يؤدون اختبارات رواق القرآن الكريم للكبار بالجامع الأزهر

٢٣٠٠ دارس يؤدون الاختبارات التتابعية "رواق القرآن الكريم للكبار" بالجامع الأزهر
٢٣٠٠ دارس يؤدون الاختبارات التتابعية "رواق القرآن الكريم للكبار" بالجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

تواصلت اليوم فعاليات الاختبارات التتابعية لدارسي رواق القرآن الكريم للكبار بالجامع الأزهر الشريف للوقوف على مستوى الدارسين ومدى تقدمهم في الحفظ، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وسط منظومة متكاملة وأجواء يسودها الانضباط، ​تحت رعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر .

​وقد أجريت الاختبارات بإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ومتابعة ميدانية حثيثة من الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، للتأكد من سلاسة الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام الدارسين والدارسات.



​شهدت لجان الاختبارات اليوم إقبالًا لافتًا، حيث تقدم لأداء الاختبارات ما يقرب من ٢٣٠٠ دارس ودارسة برواق القرآن الكريم للكبار. وتأتي هذه الاختبارات لتقييم مستوى التحصيل وضمان جودة الحفظ والتمكين لدى الدارسين وفقًا للأنظمة المرنة التي يتيحها الرواق، والتي تهدف إلى التيسير على الدارسين ومراعاة ظروفهم المختلفة، وتشمل: نظام حفظ القرآن الكريم في عام واحد إلى الخمسة أعوام.

​وتهدف هذه الاختبارات التتابعية التي تُجرى بنظام اللجان الشفهية والمتابعة الإلكترونية، إلى التأكد من إتقان الدارس لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وضمان رسوخ الحفظ في الصدور ومدى تقدمهم في الحفظ وفق الأنظمة والمناهج المقررة، تماشياً مع رؤية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في نشر حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته تلاوة صحيحة.

​وقد أشاد الدارسون والدارسات بحسن التنظيم ورعاية قادة الأزهر الشريف لهذا الرواق المبارك، معبرين عن امتنانهم لإتاحة الفرصة لهم لحفظ القرآن الكريم وتعلمه داخل رحاب الجامع الأزهر العريق.

رواق القرآن الكريم الجامع الأزهر الاختبارات التتابعية وكيل الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

محمد صلاح

غيرت ترتيبه في أساطير ليفربول.. كاراجر يثير الجدل من جديد حول صلاح

ألمانيا

التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا وغانا الودية

الجهاز الفني لمنتخب مصر

الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب “إسبانيول” قبل مباراة الغد

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد