الصحة: لا تفشيات للالتهاب السحائي.. ومصر تستعد للحصول على شهادة الصحة العالمية بإنجازاتها في هذا المجال

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الالتهاب السحائي هو التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، ويُسببه مجموعة من العوامل الميكروبية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، بالإضافة إلى أسباب غير معدية مثل بعض الأورام أو التدخلات الجراحية أو الحوادث.

وأوضحت الوزارة أن النوع البكتيري، وخاصة الناتج عن بكتيريا النيسيريا السحائية، يُعد الأخطر بين هذه الأنواع، نظرًا لقدرته على الانتشار الوبائي السريع، وهو الأكثر شيوعًا في منطقة «الحزام الأفريقي للالتهاب السحائي».

‎سجلت بعض الدول تفشيات محدودة خلال عام 2026

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي العالمي؛ سجلت بعض الدول تفشيات محدودة خلال عام 2026، أبرزها:

- تفشٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال شهر فبراير 2026 بين طلاب إحدى المدارس الثانوية، سجل 24 حالة إصابة، توفي منها 9 حالات (نسبة وفيات 37.5%).

- تفشٍ في إنجلترا خلال شهر مارس 2026 بين طلاب جامعة في مقاطعة كنت، بلغ عدد الحالات 22 حالة، توفي منها حالتان (نسبة وفيات 9%)، وفق آخر تحديث صادر عن السلطات الصحية البريطانية.

‎

وأشارت الوزارة إلى أنه في هذا الإطار، تواصل الدولة المصرية، ممثلة في “قطاع الطب الوقائي” التابع لوزارة الصحة والسكان، تنفيذ استراتيجية متكاملة ومتعددة المحاور لمكافحة المرض، وتشمل:

‎أولاً: الترصد الوبائي الفعال

- تفعيل منظومة ترصد وبائي متكاملة (روتينية ومعملية).

- تعميم تعريفات الحالات الموحدة وتوفير الفحوصات المعملية اللازمة.

- الإبلاغ الفوري عن الحالات وعزلها وفق البروتوكولات القياسية.

‎ثانيًا: الإجراءات الوقائية والاستجابة السريع

- قيام فرق الطب الوقائي بإجراء التقصي الوبائي الدقيق لكل حالة.

- متابعة المخالطين لمدة 10 أيام.

- تقديم الوقاية الدوائية (الريفامبيسين) للمخالطين لمنع انتشار العدوى.

‎ثالثًا: برامج التطعيم الواسعة

- توفير أكثر من 5.5 مليون جرعة سنويًا من اللقاح السحائي الثنائي (A+C) لتطعيم طلاب المدارس في الصف الأول بكل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة.

- توفير أكثر من 200 ألف جرعة سنويًا من اللقاح السحائي الرباعي (ACWY) للمسافرين إلى الدول الموبوءة وللمشاركين في موسم الحج والعمرة.

- إدراج لقاح «الهيموفيلوس إنفلونزا نوع ب» ضمن برنامج التطعيمات الإجبارية للأطفال منذ عام 2014.

- تطبيق لقاح الدرن (BCG) ضمن البرنامج الروتيني.

‎رابعًا: البحث العلمي والدراسات

- إجراء دراسات وبائية دورية لتحديد أنماط الميكروبات المتداولة.

- تنفيذ مسوحات صحية للحجاج للكشف المبكر عن حاملي البكتيريا.

‎ونوهت الوزارة إلى أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها:

- تجاوز معدلات التغطية التطعيمية المدرسية نسبة 95% على مستوى الجمهورية.

- عدم تسجيل أي تفشيات وبائية للالتهاب السحائي البكتيري في مصر منذ عام 1989.

- انخفاض معدل الإصابة إلى 0.03 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2025.

- عدم رصد أي حالات وبائية من الأنماط (A، C، Y، W، X) منذ عام 2016.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أي تفشيات للالتهاب السحائي في مصر حاليًا، وأن الحالات المسجلة هي “حالات فردية متفرقة تقع ضمن المعدلات الطبيعية السنوية المتوقعة”.

وشددت على أن مصر تستعد خلال المرحلة المقبلة لـ"الحصول على شهادة رسمية من منظمة الصحة العالمية تقديرًا لانجازاتها في هذا المجال"، تماشيًا مع خارطة الطريق العالمية للقضاء على وبائيات الالتهاب السحائي بحلول عام 2030.