رسميًا.. عدم إذاعة مباراة أسوان ومصر المقاصة

صرح مسئولو مجلس ادارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، عدم إذاعة لقاء أسوان ومصر للمقاصة في أولي لقاءات الدورى العام للموسم الجديد 2019/2020 .





قال مصطفي أمين عضو مجلس الادارة والمشرف علي الفريق بنادي أسوان في تصريحات لصدى البلد "لن نذيع أول مباراة لنا في الدورى بسبب تعنت الشركة الراعية وعدم التوصل لإتفاق متبادل".





وجاء قرار مجلس إدارة نادى أسوان بعدم إذاعة مباراة مصر المقاصة أرضيا وفضائيا بعد رد الهيئة الوطنية للإعلام على ان النادي يلزم أن يتحمل تكلفة إنتاج ونقل المباراة والتى تبلغ 7980 دولارا.





وكان اتحاد الكرة قد أعلن 21 من الشهر الجاري موعدًا لبداية الدوري، فيما ستكون نهاية الدوري في شهر مايو من العام المقبل.



