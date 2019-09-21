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رياضة

بني سويف يواجه نادي 6 اكتوبر الرياضي وديا الأحد استعدادا للممتاز

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
قرر الجهاز الفني لنادى بني سويف بقيادة حسن موسي ، خوض مباراة وديه أمام فريق 6 أكتوبر الرياضي ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من دوري القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة الوديه امام فريق 6 أكتوبر عصر الأحد المقبل على ملعب استاد بني سويف الرياضي ، وذلك ضمن وديات الفريق استعدادا للموسم الجديد .

يذكر أن قد أسفرت القرعة عن مواجهات بني سويف في القسم الثانى ، ومباريات بني سويف كالتالي:
1 – بني سويف × شبان قنا
2 – سوهاج × بني سويف
3 – بني سويف × المنيا
4 – الألومنيوم × بني سويف
5 – بترول أسيوط × بني سويف
6 – بني سويف × الإعلاميين
7 – ديروط × بني سويف
8 – بني سويف × الفيوم
9 – تليفونات بني سويف × بني سويف
10 – بني سويف × البنك الأهلي
11 – طهطا × بني سويف

وقد بدأ بني سويف فترة الإعداد للموسم الجديد بالقسم الثاني في أواخر شهر يونيو الماضي، على ملعب نادي بني سويف، ثم الدخول في معسكر مغلق بمنتجع الأسيوطي استمر لشهر وأكثر .

وقد أنهي فريق بني سويف الموسم الماضي الدورى محتلا المركز الثاني برصيد 50 نقطة ، بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني .

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