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مرأة

أسرع طريقة لعمل شاورما فراخ

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة شاورما الفراخ السريعة.

وتضمّنت مقادير عمل شاورما الفراخ السريعة ما يلي:

2 صدر فرخة مسلوق
بصل جوليان
طماطم مكعبات
بقدونس مفروم
ربع كوب خل
معلقة سمنة كبيرة
ملعقة بصل بودرة
ثوم بودر
سماق
ملح وفلفل


طريقة عمل الشاورمة:
1- تغسل صدور الدجاج جيدا بالماء وتجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة.
2- توضع مكعبات الدجاج فى علبة بلستيكية ذات غطاء محكم، ويضاف إليها زيت زيتون وعبوة خلطة الشاورما كنور.
3- تخلط المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها، ويحكم إغلاق العلبة وتترك فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
4- يسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويسكب به خليط الدجاج، ويقلب حتى تمتص المكعبات كل السوائل وتأخذ اللون الذهبى الفاتح أى حتى النضج.
5- كما يمكن شى شاورمة الدجاج على الشواية المنزلية.

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