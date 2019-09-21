أسرع طريقة لعمل شاورما فراخ

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة شاورما الفراخ السريعة.



وتضمّنت مقادير عمل شاورما الفراخ السريعة ما يلي:



2 صدر فرخة مسلوق

بصل جوليان

طماطم مكعبات

بقدونس مفروم

ربع كوب خل

معلقة سمنة كبيرة

ملعقة بصل بودرة

ثوم بودر

سماق

ملح وفلفل





طريقة عمل الشاورمة:

1- تغسل صدور الدجاج جيدا بالماء وتجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة.

2- توضع مكعبات الدجاج فى علبة بلستيكية ذات غطاء محكم، ويضاف إليها زيت زيتون وعبوة خلطة الشاورما كنور.

3- تخلط المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها، ويحكم إغلاق العلبة وتترك فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

4- يسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويسكب به خليط الدجاج، ويقلب حتى تمتص المكعبات كل السوائل وتأخذ اللون الذهبى الفاتح أى حتى النضج.

5- كما يمكن شى شاورمة الدجاج على الشواية المنزلية.