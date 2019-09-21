أسرع طريقة لعمل شاورما فراخ

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة شاورما الفراخ السريعة.
وتضمّنت مقادير عمل شاورما الفراخ السريعة ما يلي:
2 صدر فرخة مسلوق
بصل جوليان
طماطم مكعبات
بقدونس مفروم
ربع كوب خل
معلقة سمنة كبيرة
ملعقة بصل بودرة
ثوم بودر
سماق
ملح وفلفل
طريقة عمل الشاورمة:
1- تغسل صدور الدجاج جيدا بالماء وتجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة.
2- توضع مكعبات الدجاج فى علبة بلستيكية ذات غطاء محكم، ويضاف إليها زيت زيتون وعبوة خلطة الشاورما كنور.
3- تخلط المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها، ويحكم إغلاق العلبة وتترك فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
4- يسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويسكب به خليط الدجاج، ويقلب حتى تمتص المكعبات كل السوائل وتأخذ اللون الذهبى الفاتح أى حتى النضج.
5- كما يمكن شى شاورمة الدجاج على الشواية المنزلية.
وتضمّنت مقادير عمل شاورما الفراخ السريعة ما يلي:
2 صدر فرخة مسلوق
بصل جوليان
طماطم مكعبات
بقدونس مفروم
ربع كوب خل
معلقة سمنة كبيرة
ملعقة بصل بودرة
ثوم بودر
سماق
ملح وفلفل
طريقة عمل الشاورمة:
1- تغسل صدور الدجاج جيدا بالماء وتجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة.
2- توضع مكعبات الدجاج فى علبة بلستيكية ذات غطاء محكم، ويضاف إليها زيت زيتون وعبوة خلطة الشاورما كنور.
3- تخلط المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها، ويحكم إغلاق العلبة وتترك فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
4- يسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويسكب به خليط الدجاج، ويقلب حتى تمتص المكعبات كل السوائل وتأخذ اللون الذهبى الفاتح أى حتى النضج.
5- كما يمكن شى شاورمة الدجاج على الشواية المنزلية.