بالرقص والمهرجانات لاعبو الأهلي يحتفلون بلقب السوبر المصري .. فيديو

توج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف.



الأهلي يحتفل بتتويج لقب السوبر

وعرضت قناة الأهلي "، احتفل لاعبو النادي الأهلي عقب انتهاء مراسم التتويج الرسمية داخل أحد الفنادق بصحبة أبناء النادي الأهلي وكافة اللاعبين والمسؤولين .



رقص "صلاح محسن" فرحاٌ بالتتويج بالسوبر



واحتفل لاعبو النادي الأهلي ارقص علي المهرجانات عقب التتويج بلقب السوبر المصري وهزيمة الزمالك وسط تصفيق شديد من قبل اللاعبين .

