سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصه التتويج بكأس السوبر المصري .. فيديو

كشف سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، عن سر تواجده في منصة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



وقال سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»: إنه تواجد في المنصة ممثلا عن الشركة الراعية لبطولة السوبر المصري بسبب غياب رئيس البنك الذي يعمل بها.



وأكد سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، أن الحكم الألماني الذي أدار لقاء الأهلي والزمالك في السوبر استغل نجوميته الكبيرة وكان يعي جيدا أن اللاعبين سيعملون له ألف حساب ونجح في اختبارين بعد احتساب ركلتي الجزاء للزمالك.