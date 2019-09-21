مرتضى منصور يقرر تحمل تكاليف علاج أسرة الطفل أدهم

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحمل تكاليف علاج أسرة الطفل الزملكاوي المتوفى ادهم مسعد الكيكي.



كما قرر منصور عمل عضوية مجانية لوالد الطفل ووالدته وشقيقته.. مقدما خالص العزاء لأسرة الطفل ودعوة الأسرة لزيارة نادي الزمالك في أقرب فرصة ممكنة.



وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف.