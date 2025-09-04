المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل

أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم محاضرة علمية بعنوان: “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات” وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً، بقصر الأمير طاز، تلقيها الدكتورة نرمين عبد المؤمن، مدير عام التوثيق الأثري بوزارة السياحة والآثار.

مؤسسة زاهي حواس

وتتناول المحاضرة ،مكانة المرأة في مصر القديمة ودورها في الحياة اليومية،والحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة في الأسرة والمجتمع.

وتتناول المحاضرة ،دور المرأة في الحكم والإدارة ومشاركتها في الحياة السياسية ،وصورة المرأة المصرية في النصوص والجداريات والآثار ،وواجبات المرأة تجاه أسرتها ومجتمعها عبر العصور.

وتؤكد مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الثقافية والعلمية التي تهدف إلى تثقيف الجمهور وتعزيز الانتماء للتراث المصري العريق، مع فتح المجال للحوار المباشر مع المتخصصين والباحثين في الآثار.