اغتصبونى ساعة وانا شايلة ابنى .. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

اتفق الأصدقاء الثلاثة على البحث عن فريسة ينهشون لحمها، حتى وقعت عينهم على سيدة بسيطة تستقل توك توك بصحبة طفليها تمكنوا من اعتراضها وانزالها بالقوة والاعتداء على السائق وتقييده لم يرحموا توسلاتها أو سماع صراخ طفليها الصغار وراحوا يغتصبوها بكل قوة تحت تهديد السلاح لمدة ساعة كاملة رغم مقاومتها لهم.





المجنى عليها رفضت الانصياع لغريزة المتهمين الثلاثة لكن تحت تهديدها بطفلها والاعتداء عليها خارت قواها واستسلمت لرغبتهم المتوحشة .. تفاصيل الجريمة التى اثارت غضب اهالى مركز الإبراهيمية سردتها تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة واعترافات المتهمين .





ساعة اغتصاب





البداية عندما خرجت المجنى عليها علياء ع م ع ربة منزل من منزلها فى الساعة الثانية عشر مساء بصحبة ابنتها 4 سنوات وطفلها الرضيع سنة للكشف على أحدهما بعد اصابته بارتفاع فى درجات الحرارة قررت التوجه الى مستشفى الابراهيمية استقلت توك توك من امام منزلها وطلبت منه التوجه بهم المستشفى ولكن أثناء سير التوك التوك فوجئت بـ 3 اشخاص يعترضون وطلبوا من السائق التوقف وامسكوا يدها وطلبوا منها النزول لكنها قاومت ورفضت وعندما حاول السائق انقاذها اعتدوا عليه بالضرب وقيدوه .. ارتفعت أصوات صراخ الطفلين لكن المتهمين لم يرحموا توسلات السيدة المجني عليها بان طفلتها المريضة وتناوبوا اغتصابها فى احدى الزراعات .





حرام عليكم سيبونى

قالت المجنى عليها فى التحقيقات انها فوجئت بالمتهمين أثناء استقلال التوك التوك باعتراض الجناة لهم وقيامهم بإنزالها بالقوة منه وأنها قاومتهم بعد ان شاهدت نظراتهم لها وظل طفليها يصرخن ولكن تحت التهديد والاعتداء عليها بالضرب حتى خارت قواها وقام المتهمون باغتصابها لمدة ساعة.

وتابعت المجنى عليها أنها قاومت بكل قوة المتهمين حتى تم تهديدها بإيذاء رضيعها وتم الاعتداء عليها جنسيا وهى تحمل طفلها على ذراعيها وبعدها هرب المتهمين وتمالكت اعصابها حتى خرجت الى الطريق الرئيسى واستغاثت باحد الاشخاص وطلبت منه التوجه معها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر.

وقال سائق التوك التوك إنه فوجئ بالمتهمين يعترضون طريقه فى أحد الشوارع الخالية من المارة عقب توقفه قاموا بانزال المجنى عليها وعندما تدخل اعتدوا عليه بالضرب وقاموا بتقييده بالحبال واختطفها الى الزراعات وتركوا الطفلة المريضة معه فى التوك التوك.