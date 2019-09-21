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فن

ببطن مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:31 ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

ولاقت ريم مصطفى تعليقات كثيرة من جمهورها وجاءت كالاتى:

ايه القمر ده - ماشاء الله - عسل والله - بحبك اووى والله. 

يذكر أن ريم مصطفى شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة.

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