مدرب الأهلي: مباراة السوبر أمام الزمالك ليست مقياسا لتقييم فايلر .. فيديو

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حصد الفريق لقب السوبر أمر مهم للغاية للفريق قبل بداية الموسم الجديد.



وتابع قمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أن بطولة السوبر مباراة مهمة للغاية كونها أقيمت بين فريقين كبار الأهلي والزمالك اللذان يمتلكان تاريخ ولاعبين على أعلى مستوى.



وكشف سامي قمصان أن الأهلي كان يمتلك العديد من الفرص خلال الشوط الأول أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



وأضاف المدرب المساعد للنادي الأهلي ان جماهير الفريق استحقت أكثر من التتويج بالسوبر فهي الداعمة دائما لكل البطولات.



وأكد سامي قمصان المدرب المساعد الأهلي، أن الزمالك فكر مثل الأهلي في مباراة السوبر في مركز رأس الحربة، كاشفا أن الأهلي فكر بالدفع بلاعب تحت رأس الحربة في مركز المهاجم وهو جونيور أجايي، وهو ما فعله الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي.



وتابع قمصان أن الفوز بالسوبر ليس مقياسا للحكم على السويسري رينيه فايلر لكنه حقق بداية موفقة موضحا ان محمد يوسف المدرب العام السابق أعد تقريرا مفصلا عن كل لاعب بالأهلي.