نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
رياضة

الأولمبياد الخاص المصري ينظم حفل إفطار ويكرم الأبطال أصحاب الإنجازات الدولية

حفل افطار رمضاني
حفل افطار رمضاني
يارا أمين

يقيم الأولمبياد الخاص المصري  حفل الإفطار الرمضاني السنوي لعام 2026 بممشي العائلة بمدينة حدائق أكتوبر في أجواء رمضانية مميزة وبمشاركة واسعة من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وأسرهم، وذلك برعاية مجموعة ماهر حسن جروب للتنمية العمرانية.

وشهدت فعاليات الحفل حضور معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ ماهر حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهر حسن جروب للتنمية العمرانية والاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وقيادات الأولمبياد الخاص المصري والشخصيات العامة والداعمين للحركة.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب معالي الوزير المهندس هاني محمود عن سعادته بهذا اللقاء الرمضاني الذي يجمع أسرة الأولمبياد الخاص المصري، مؤكدًا أن النجاحات التي يحققها أبطال الأولمبياد الخاص تعكس حجم الجهد والعمل الذي تبذله المنظومة بالكامل من لاعبين ومدربين وأسر وشركاء داعمين، مشيرًا إلى أن الأولمبياد الخاص المصري يواصل العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز برامج الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

من جانبه، أكد ماهر حسن أن رعاية الشركة لهذا الحفل تأتي انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، مشيدًا بما يحققه أبطال الأولمبياد الخاص المصري من إنجازات مشرفة ترفع اسم مصر في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.

وتضمن الحفل فقرة لتكريم أبطال الأولمبياد الخاص المصري الذين حققوا إنجازات دولية متميزة، حيث تم تكريم منتخب الأولمبياد الخاص المصري لكرة السلة الموحدة للسيدات بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3 للأولمبياد الخاص – سان خوان، بورتوريكو 2025.

كما تم تكريم بعثة منتخب الأولمبياد الخاص المصري للفروسية تقديرًا لإنجازها المتميز في المسابقة الإقليمية للفروسية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – العين 2025، حيث نجح أبطال مصر في حصد ثماني ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث ميداليات برونزية.

وشهد الحفل أجواء رمضانية مميزة تخللتها فقرات فنية وترفيهية عقب الإفطار، عكست روح البهجة والتواصل بين الحضور، في إطار رسالة الأولمبياد الخاص المصري التي تسعى إلى نشر قيم الإنسانية والتكافل وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية في المجتمع.

ويواصل الأولمبياد الخاص المصري تنفيذ خططه وبرامجه الرياضية والمجتمعية ضمن أجندة عام 2026، استعدادًا للمشاركات الإقليمية والعالمية القادمة، وفي مقدمتها الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص – 2026، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الدولية.

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
