الأولمبياد الخاص المصري ينظم حفل إفطار ويكرم الأبطال أصحاب الإنجازات الدولية

يقيم الأولمبياد الخاص المصري حفل الإفطار الرمضاني السنوي لعام 2026 بممشي العائلة بمدينة حدائق أكتوبر في أجواء رمضانية مميزة وبمشاركة واسعة من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وأسرهم، وذلك برعاية مجموعة ماهر حسن جروب للتنمية العمرانية.

وشهدت فعاليات الحفل حضور معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ ماهر حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهر حسن جروب للتنمية العمرانية والاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وقيادات الأولمبياد الخاص المصري والشخصيات العامة والداعمين للحركة.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب معالي الوزير المهندس هاني محمود عن سعادته بهذا اللقاء الرمضاني الذي يجمع أسرة الأولمبياد الخاص المصري، مؤكدًا أن النجاحات التي يحققها أبطال الأولمبياد الخاص تعكس حجم الجهد والعمل الذي تبذله المنظومة بالكامل من لاعبين ومدربين وأسر وشركاء داعمين، مشيرًا إلى أن الأولمبياد الخاص المصري يواصل العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز برامج الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

من جانبه، أكد ماهر حسن أن رعاية الشركة لهذا الحفل تأتي انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، مشيدًا بما يحققه أبطال الأولمبياد الخاص المصري من إنجازات مشرفة ترفع اسم مصر في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.

وتضمن الحفل فقرة لتكريم أبطال الأولمبياد الخاص المصري الذين حققوا إنجازات دولية متميزة، حيث تم تكريم منتخب الأولمبياد الخاص المصري لكرة السلة الموحدة للسيدات بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3 للأولمبياد الخاص – سان خوان، بورتوريكو 2025.

كما تم تكريم بعثة منتخب الأولمبياد الخاص المصري للفروسية تقديرًا لإنجازها المتميز في المسابقة الإقليمية للفروسية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – العين 2025، حيث نجح أبطال مصر في حصد ثماني ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث ميداليات برونزية.

وشهد الحفل أجواء رمضانية مميزة تخللتها فقرات فنية وترفيهية عقب الإفطار، عكست روح البهجة والتواصل بين الحضور، في إطار رسالة الأولمبياد الخاص المصري التي تسعى إلى نشر قيم الإنسانية والتكافل وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية في المجتمع.

ويواصل الأولمبياد الخاص المصري تنفيذ خططه وبرامجه الرياضية والمجتمعية ضمن أجندة عام 2026، استعدادًا للمشاركات الإقليمية والعالمية القادمة، وفي مقدمتها الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص – 2026، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الدولية.