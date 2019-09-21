شاهد.. مرتضى منصور ينتقد فرجاني ساسي في السوبر المصري.. لهذا السبب

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مستوى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض فى لقاء السوبر أمام الأهلى.



وقال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" مش ده فرجاني اللي احنا وقفنا الدوري عشانه، مستوى اللاعب كان على غير العادة في مباراة الأهلي لذا كان أحد أسباب ضياع كأس السوبر المصري".



وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.



ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة يليه الزمالك ثلاث مرات ثم المقاولون العرب وحرس الحدود ولكل بطولة واحدة.