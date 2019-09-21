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رياضة

أنا مش زعلان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميتشو عقب خسارة السوبر المصري.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:54 ص
ميتشو المدير الفني
ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
محمد رشاد
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة إلى ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بعد ضياع لقب السوبر المحلى أمام الأهلى مساء الجمعة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :"أود أن أوجه لميتشو رسالة بأنني غير غاضب من الخسارة، لكن يجب أن تستفيد من الأخطاء لأنك إذا بدأت المباراة بعناصر الشوط الثاني كنت ستفوز بالمباراة."

وواصل: "هناك جلسة ستجمعني مع المدير الفني يوم السبت من أجل النقاش بشأن ما حدث خلال المباراة، والتشكيل وبعض العناصر التي لم تكن في المستوى المطلوب، وعدم مشاركة رأس حربة من البداية."

وتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.

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