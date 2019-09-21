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رياضة

مرتضى يكشف كواليس مشاداته مع إدارة الأهلي فى مباراة السوبر.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
محمد رشاد
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن كواليس مشاداته مع مجلس إدارة النادي الأهلي فى المقصورة الرئيسية مشيرا أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية المباراة.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الحدث اليوم: "خالد مرتجي قام بسلوك غير أخلاقي بعدما أصدر إشارة لا يجب أن تصدر من رجل محترم في الاحتفال بالهدفين الأول والثاني."

وتابع: "أشكر العامري فاروق لأنه أكد أن خالد مرتجي ارتكب خطأ وما كان يجب أن يصدر منه سلوك كهذا،عمرو الجنايني عندما علم بالخطأ الذي ارتكبه خالد مرتجي أكد أنني على حق فيما قمت به."

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