اتحاد الكرة المصري ينعى الطفل أدهم الكيكي مشجع الزمالك

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الطفل أدهم الكيكي أحد مشجعي نادي الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجهه مع أسرته إلى إستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك.



وقال الاتحاد في نعيه: "الاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعى ابنا عزيزا لأسرة الكرة المصرية يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته ويلهم ذويه الصبر الجميل، ويشفي والده وشقيقته، ويدعو الله عز وجل أن يحفظ جماهير الكرة المصرية وشعب مصر من أي سوء".