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رياضة

انا صاحب الكورة| الأهلي حديد فى ثوبه الجديد.. خطة فايلر أسقطت الزمالك فى 60 دقيقة بالسوبر المصري.. شاهد واحكم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:34 ص
النادي الأهلي يتوج
النادي الأهلي يتوج بالسوبر المصري على حساب نادي الزمالك
محمد رشاد
حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لقب السوبر المصري لموسم 2018 للمرة الـ11 فى تاريخه ، ليعتلي عرش الكرة المصرية عقب هزيمة الزمالك بنتيجة 3-2 ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب أمس الجمعة .

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2018، التى انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل للشياطين الحمر كلا من جونيور أجاي هدفين وحسين الشحات ، بينما سجل للزمالك محمود علاء من ضربتي جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على الزمالك 3-2.

ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وميتشو مدرب الزمالك.

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الأهلاوي والزملكاوي فى الشارع عقب المباراة .

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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