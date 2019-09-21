هيلاري كلينتون تتهم ترامب بالاستعانة بقوى أجنبية للفوز في الانتخابات

انتقدت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الرئيس دونالد ترامب، بعد اعتراف محاميه الشخصي رودي جولياني بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.



ونشرت هيلاري كلينتون، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقابلة رودي جولياني المحامي الخاص لـ ترامب، والذي كشف فيها عن مطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن نجل بايدن، هنتر، والنظر في اتهامات تورطهما في قضية فساد.



وعلقت هيلاري كلينتون على الفيديو، قائلة: إن الرئيس دونالد ترامب طلب، مرة أخرى، من قوة أجنبية مساعدته في الفوز في الانتخابات"، وذلك في إشارة إلى دعوة ترامب روسيا خلال سباق الانتخابات الرئاسية 2016 للنظر في رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من كلينتون، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.



ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نجل بايدن، هنتر بايدن، شغل وظيفة في شركة غاز أوكرانية منذ 2014، حين كان والده نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، ما جعله يطالب الرئيس الأوكراني لوديمير زيلينسكي أكثر من مرة بالتحقيق في الأمر، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".



ورد جو بايدن على ترامب قائلا: إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة فإن ذلك يعني أنه لا حدود للرئيس ترامب لاستغلال سلطته وإهانة أمريكا، مطالبًا إياه بنشر الوثائق التي تفيد بهذا الأمر.