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رياضة

أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة بشأن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
محمد السعيد
فجر جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأة، بشأن أزمة محمد صلاح وساديو ماني، في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "عدم تمرير محمد صلاح الكرة لساديو ماني في مباراة بيرنلي، لم تكن السبب في انفعال ماني ودخوله في أزمة مع صلاح، ماني يشعر بالإحباط من صلاح على مدار الأشهر الأخيرة".

وأضاف:" يورجن كلوب نجح في إنهاء الأزمة سريعا بين محمد صلاح وساديو ماني، واحتواء الموقف".

وكان محمد صلاح دخل في أزمة مع زميله ساديو ماني، في مباراة بيرنلي، في الجولة قبل الماضية، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة لزميله للسنغالي في 83 من عمر المباراة، الجدل، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما، وفرصته في التسجيل ستكون كبيرة.

وانفعل ساديو ماني على الطاقم الفني لليفربول عقب تبديله في الدقيقة 83، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، لكن يورجن كلوب استطاع السيطرة على غضب السنغالي ساديو ماني.

كما يستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة تشيلسي، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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