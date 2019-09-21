سقوط صاحب مخبز استولى على 35 طن دقيق لبيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

نجح ضباط ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في القبض على صاحب مخبز بلدي بمنطقة محرم بك، لقيامه ببيع 35 طن دقيق بلدي في السوق السوداء والاستيلاء على ثمنها.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب مخبز بلدي بمنطقة محرم بك بالتلاعب في كميات الدقيق البلدي المنصرفة للمخبز وبيعها في السوق السوداء.



وبمداهمة المخبز المشار إليه، ألقي القبض على المتهم وتبين قيامه بالتصرف في كمية تقدر قدرها 35 طن دقيق بلدي دون إنتاج فعلي للخبز، محققا من جراء ذلك أرباحا غير مشروعة.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.