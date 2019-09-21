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أخصائي تغذية يكشف عن بديل الشيكولاتة للأطفال..فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور كريم جمال ، أخصائي تغذية ، إن تحضير اللانش بوكس يعد من أكثر الأشياء المحيرة لكثير من الأمهات ، لافتا إلى أن ضرورة أن تحرص الأم على وضع أشياء صحية ، و تكون طعمها جيدا للأطفال حتى يتناولونها .

وأضاف الدكتور كريم جمال ، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم السبت أن اللانش بوكس يجب أن يتضمن كافة العناصر الغذائية المتكاملة مثل توفير مصدر البروتين " اللحم الديك الرومي ، تركي مدخن ، الفول ، الألبان ، وغيرها " من أجل أن تعطي الطفل البروتينات اللازمة لنمو أجسادهم.

وأردف أن اللانش بوكس نوعان : نوع حلو مثل تحضير توست بزبدة الفول السوداني بالشيكولاتة و الموز، بينما اللانش بوكس الحادق مثل تحضير ساندوتش تركي رولز و هو عيش التورتيلا و شرائح من الديك الرومى و الجبنة و الخس.

ونصح باستخدام زبدة الفول السوداني، نظرا لأنها غنية بالبروتين و الاحماض الدهنية الصحية ، كما أنها بديل جيد للغاية للشيكولاتة المصنعة التى تحتوي على زيوت مهدرجة و سكريات كثيرة.

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